Abschluss einer Lebensphase Die Abiturnoten der Regierenden in NRW

Seine Botschaft an die Prüflinge: „Ich bin sicher, dass die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten in Nordrhein-Westfalen die letzte große Herausforderung ihrer Schullaufbahn fokussiert angehen. Ich wünsche ihnen auch die nötige Ruhe und Lockerheit. Vertrauen Sie auf Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten – dann werden Sie Ihr Abitur erfolgreich meistern! Für die Prüfungen wünsche ich Ihnen ebenso alles Gute wie für den Weg danach – ob in einer Ausbildung, im Studium oder während eines freiwilligen sozialen Jahres. Die Zukunft steht Ihnen offen – unser Land braucht engagierte junge Leute in allen Bereichen!“