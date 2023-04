Abibälle werden immer teurer „Viele Eltern können keinen Abiball mit 200 Euro pro Person finanzieren“

Für Julius Lachmann wird es ernst. Er ist Schüler am Städtischen Gymnasium an der Hönne in Menden im Sauerland und macht in diesem Jahr sein Abitur. Er engagiert sich auch in der Landeschüler*innenvertretung NRW und zudem noch in der Organisation des Abiballs an seiner Schule. Dabei stoßen die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs im Gegensatz zu den Corona-Jahrgängen auf ganz neue Probleme. „Die Pandemie spielt für die meisten in der Planung keine große Rolle mehr. Was viel mehr auffällt ist, dass die Preise für alles extrem in die Höhe gegangen sind“, sagt er. Das mache Abibälle schwierig zu planen. „Es ist wirklich unfassbar teuer geworden. Von der Location über das Essen, alles kostet jetzt viel mehr“, sagt der Schüler.