Der jährliche Vergleich der Abwasser- und Abfallgebühren zeigt in Nordrhein-Westfalen auch 2018 wieder eine außerordentlich hohe Spanne mit gravierenden Ausreißern. Am meisten zahlen die Bürger in Münster für die Müllentsorgung. Der Steuerzahlerbund NRW nimmt für seinen Vergleich eine Musterfamilie als Grundlage: ein Vier-Personen-Haushalt mit einer 120-Liter-Restmülltonne und 14-täglicher Leerung, einer 120-Liter-Biotonne und 14-täglicher Leerung sowie mit Papierabfall in haushaltsüblichen Mengen. Das kostet in Münster 564 Euro im Jahr. Im Vergleich dazu kostet das in der Gemeinde Dahlem (Kreis Euskirchen) nur 122,63 Euro. Der Landesdurchschnitt liegt bei 261,21 Euro.