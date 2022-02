Wechselprämien nach dem Untergang : Abellio-Ersatzzüge relativ pünktlich

Düsseldorf Anders als befüchtet blieb das große Chaos bei S-Bahnen und Regionalbahnen aus, nachdem Abelllio am Montagabend den Betrieb eingestellt hatte. DB Regio und National Express sprangen ein, mit viel Geld wurde die Abelllio-Mannschaft zum Dienstantritt gelockt.

Glück im Unglück hat die NRW-Landesregierung mit dem von ihr zugelassenen Ausscheiden von Abellio als dem zweitwichtigsten Bahnunternehmen in NRW: Der Übergang einer Reihe wichtiger S-Bahnen und Regionalbahnen in der Nacht zu Dienstag zum Marktführer DB Regio, zu National Express sowie zu der speziell am Niederrhein tätigen Vias Rail funktionierte mit unerwartet wenigen Problemen. „Die ersten Züge unter den neuen Betreibern fuhren hier in Duisburg schon um zwei Uhr morgens los“, berichtet Lothar Ebbers, NRW-Sprecher des Fahrgästeverbands Pro Bahn . „Das scheint professionell gelaufen zu sein.“

Dies zeigte auch ein Blick auf die online aufrufbaren Abfahrtstafeln an den großen Bahnhöfen: In Düsseldorf kam es am Dienstag früh auf den bisher von Abellio betriebenen Linien wie dem RE1 (RRX) zu keinen größeren Problemen. In Duisburg fuhr der von Vias übernommene RE19 nach Arnheim pünktlich um 9.26 Uhr ab, in Köln fiel zwar nachmittags um 15.50 ein Zug von DB Regio aus, aber diese Linie fährt das Unternehmen schon länger.