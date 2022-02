Ab Samstag : NRW kippt 2G im Einzelhandel

Ab Samstag kippt NRW die 2G-Regel im Einzelhandel. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Am Samstag werden in Nordrhein-Westfalen erste Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft treten. NRW kippt dann unter anderem die 2G-Regel im Einzelhandel.

Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag an. Alle Zugangsbeschränkungen im Handel sollen ebenso fallen wie Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene.

Mehr in Kürze...

(bsch/dpa)