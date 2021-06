Wetterwechsel : Ab Donnerstag drohen Unwetter

Düsseldorf Meteorologen erwarten ab Donnerstag eine turbulente Wetterlage. Gewitter können örtlich heftigen Starkregen bringen. Wo die Wassermassen herunterkommen, lässt sich aber erst kurz vorher genauer prognostizieren. Bis Sonntag bleibt es wechselhaft.

Die Wärme bleibt, der Regen kommt – so lässt sich das Wetter der nächsten Tagen kurz zusammenfassen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verdichtet sich die Prognose, dass sich ab Donnerstag größere Gewitterzellen im Land entwickeln. Weil die Höhenwinde sehr schwach sind, ziehen diese Unwetter nur sehr langsam weiter, regnen sich also lokal ab. „Da können dann schon mal 30 bis maximal 45 Liter pro Stunde herunterkommen“, sagt DWD-Meterologe David Bötzel. Mit der Folge, dass möglicherweise Keller volllaufen oder Straßen kurzzeitig überflutet werden. Auch Hagel oder Sturmböen können auftreten. Das Problem: Es lässt sich erst kurz vorher genauer bestimmen, wo ein Gewitter entsteht. Erst wenn es auf dem Wetterradar erkennbar ist, lässt sich sagen, welche Orte getroffen werden können. So kann es beispielsweise in einer Stadt massiv regnen, während nur ein paar Kilometer weiter die Sonne scheint. Bötzel empfiehlt daher, die Unwetterwarnungen des DWD im Auge zu behalten.

Wahrscheinlich ab Donnerstagmittag muss mit ersten Unwettern gerechnet werden. Sie ziehen von Südwesten her ins Land, erreichen also zunächst Eifel und Rheinland. „Schwerpunkt der Gewitteraktivität ist dann der Nachmittag“, sagt Bötzel. In der Nacht zum Freitag lassen die Schauer demnach nach, bevor es am Freitagmittag erneut losgeht. Bis in den Sonntag hinein rechnet der DWD-Experte vor allem tagsüber immer wieder mit lokalen Unwettern. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 22 und 27 Grad; weil die Luft feucht-schwül ist, fühlt es sich wärmer an. Möglicherweise beruhigt sich die Situation am Sonntag etwas, und Gewitter treten nur noch im Osten des Landes auf. Das sei aber noch unsicher, sagt Bötzel. In der kommenden Woche wird das Wetter wieder freundlicher, allerdings bei niedrigeren Temperaturen von 22 bis 24 Grad.