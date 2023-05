Auszeichnung Aachener Friedenspreis geht an Initiativen aus Russland und Israel

Mit dem Aachener Friedenspreis werden in diesem Jahr eine AntikriegsInitiative aus Russland und ein Menschenrechtsfonds aus Israel geehrt. Der Feministische Antikriegswiderstand (FAR) wie auch der Human Rights Defenders Fund (HRDF) würden „mit viel Mut und Zivilcourage gegen Unrecht aufstehen und Andere in ihrem Engagement unterstützen“, erklärte der Verein Aachener Friedenspreis am Montag. Die Auszeichnung ist jeweils mit 2.000 Euro dotiert und soll am 1. September verliehen werden.