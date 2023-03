Zwei Wochen lang gesperrt Höhenkletterer im Aachener Dom – Kirche bekommt neues Licht

Zwei Wochen lang bleibt ein Teil des Aachener Doms für die Öffentlichkeit gesperrt. Denn in der gotischen Chorhalle bauen Industriekletterer in bis zu 31 Metern Höhe alte Lampen ab und bringen neue an. Das Kircheninnere bekommt nach rund 40 Jahren eine neue, effektvolle Beleuchtung. Der Umbau sei auch notwendig, weil es für die alten Lampen keinen Ersatz mehr gebe, sagte Aachens Dombaumeister Jan Richarz am Mittwoch in der Chorhalle des Unesco-Weltkulturerbes. Der älteste Teil des Doms wurde um 800 von Karl dem Großen errichtet.