Einsatz in Aachen : Zwölf Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus – darunter ein Baby

Aachen Zwölf Menschen sind nach einem Küchenbrand in Aachen leicht verletzt. Das Feuer brach auf dem Herd aus.

Unter den Verletzten ist nach Angaben der Feuerwehr auch ein Baby. Ein Anrufer habe am Freitagabend eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster der Küche des Mehrfamilienhauses gemeldet, erklärte die Feuerwehr am Samstag. Ob und wie viele Menschen von der Feuerwehr gerettet werden mussten, war zunächst unklar. Elf Erwachsene und das Baby seien wegen des Verdachtes auf Rauchgasvergiftung in Kliniken gefahren worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Entstanden sei das Feuer aufgrund eines auf dem Herd angebrannten Essens, so ein Sprecher der Polizei.