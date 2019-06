Trotz Hitzewelle : Warum im Aachener Dom auch bei 37 Grad die Heizung läuft

Aachen Wenn es draußen heiß und schwül wird, schmeißt der Aachener Dom die Heizung an. Das klingt absurd - hat aber einen sehr guten Grund.

Schweißperlen auf der Stirn von Dombesuchern können durchaus gefährlich sein. Wenn in den kommenden Tagen die Außentemperaturen auf annähernd 38 Grad Celsius in Aachen klettern und es zudem schwül wird, hat dies auch Auswirkungen auf die klimatischen Bedingungen im Münster. Ideal für Kirchen wären nach Expertenangaben – im Sommer wie im Winter – Temperaturen um die 15 Grad Celsius. Am Dienstag lag die Innenraumtemperatur im Weltkulturerbe bei knapp 20 Grad, während das Thermometer vor der Wolfstür im Domhof schon 32 Grad anzeigte. Allerdings bei noch vergleichsweise günstigen gut 30 Prozent Luftfeuchtigkeit – wie das sogenannte Hygrometer anzeigte.

Darum gilt es, die – auch durch schwitzende Besuchermassen in den Dom transportierte Feuchtigkeit – aus der Luft zu nehmen. Und Feuchtigkeitsübertragungen aufs Interieur zu minimieren. Das funktioniert nicht etwa durch herkömmliche Heizkörper oder gar eine Bodenheizung – solch ein System würde in Sachen Kapazität an der Dimension des Doms scheitern. Vielmehr wird Luft über Fernwärme-Einleitung unter dem Dom durch Ventilatoren und Bodengitter sanft in den Innenraum geblasen. „Dabei reicht es oft, das System nur wenige Minuten laufen zu lassen, um die Luftbewegung und den Austausch auszulösen, die dann letztlich Feuchtigkeitswerte senken lässt“, erläutert Maintz.