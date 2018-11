Briefe an Anwohner in Aachen: Wann darf die Bahn Bäume auf Privatgrundstücken fällen lassen?

Briefe an Anwohner in Aachen

Düsseldorf 50 Briefe hat die Deutsche Bahn an Anwohner in Aachen verschickt. Darin fordert sie zum Fällen von „Gefahrenbäumen“ auf. Aber wann wird ein Baum zur Gefahr für Züge?

4700 Kilometer Bahnstrecke führen durch NRW. Die Deutsche Bahn kennt jeden Meter davon ganz genau. „Wir untersuchen das gesamte Streckennetz regelmäßig und lassen dabei auch jeden einzelnen Baum prüfen“, sagt Dirk Pohlmann, Sprecher der Deutschen Bahn. Sechs Meter von der Gleismitte aus dürfen keine Bäume stehen, sonst sind die Züge nicht sicher. „Es könnte jeder Zeit ein morscher Ast oder eine ganze Baumkrone abbrechen“, sagt Pohlmann. Über 100 von der Bahn angestellte Förster untersuchen und markieren also Bäume entlang der Schienen in NRW - auch solche, die auf privaten Grundstücken stehen.

Müssen sich die Einwohner in und um Düsseldorf nun ebenfalls auf Briefe der Deutschen Bahn einstellen? „Das ist eher unwahrscheinlich“, sagt Pohlmann. „Beim Sturm Ela sind extrem viele morsche und hohe Bäume umgeknickt und bei den Aufräumarbeiten sind noch einmal kaputte Bäume gefällt worden. Deshalb dürfte es in dieser Region vorerst keine Gefahrenbäume geben.“ Ab dem Frühling müssen die Anwohner in NRW wieder mit Post rechnen. Dann gehen die Förster der Bahn das Streckennetz erneut ab. Gefällt wird in der Regel ab Anfang Oktober.