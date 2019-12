27-Jähriger aus Eifersucht getötet : Vier Männer wegen gemeinsamen Mordes verurteilt - dreimal Lebenslang

Aachen Vier Männer sind am Freitag in Aachen wegen Mordes verurteilt worden. Sie töteten den neuen Freund der Ex-Freundin des Hauptangeklagten aus Eifersucht.

Das Opfer, ein 27 Jahre alter Mann, war der neue Partner der Ex-Freundin des Hauptangeklagten. Das Motiv war Eifersucht. Der Hauptangeklagte glaubte offenbar, wieder mit der Frau zusammenkommen zu können, wenn der neue Freund erst einmal tot war. Die Männer lauerten ihm auf einem Parkplatz in Waldfeucht im Kreis Heinsberg auf, lockten ihn in einen Hinterhalt, schlugen und traten ihn und attackierten ihn mit einem Messer. Dann sperrten sie ihn in den Kofferraum eines Wagens. Als der Mann sich daraus befreien konnte, ging der Haupttäter mit einem Messer auf ihn los.