Investition von 24 Millionen Euro : TÜV Rheinland eröffnet Prüfzentrum für Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen

TÜV Rheinland hat im niederländisch-deutschen Innovationspark Avantis das europaweit modernste unabhängige Prüfzentrum für Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen eröffnet. Das Labor gehört mit einer Fläche von rund 2200 Quadratmetern auch zu den größten seiner Art. Das Investitionsvolumen beträgt über 24 Millionen Euro, im Vollbetrieb werden 25 Mitarbeitende in der Einrichtung tätig sein. Die Eröffnung des Laborzentrums, in dem Fahrzeugbatterien bis zu einer Größe von 800 Kilogramm geprüft werden, erfolgte im Beisein von rund hundert Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft.

„Die Dynamik im Bereich Elektromobilität ist extrem hoch. Hersteller drängen mit immer neuen Modellen auf den boomenden Markt. Unser Ziel ist es, mit der Arbeit an unserem neuen Standort in Heerlen-Aachen dazu beizutragen, Elektromobilität sicher zu gestalten und gleichzeitig Innovationen zu begleiten. Denn für technische Sicherheit im Zusammenspiel von Mensch, Technik und Umwelt stehen wir inzwischen seit 150 Jahren - gestern bei Dampfmaschinen, heute auch bei Elektrofahrzeugen“, sagte Dr.-Ing. Michael Fübi als Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG anlässlich der Eröffnung.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit in dem neuen Kompetenzzentrum liegt auf regulatorischen und herstellerspezifischen Prüfungen von Antriebsbatterien für batterieelektrische Fahrzeuge. Das neue Kompetenzzentrum ist in das Netzwerk von TÜV Rheinland mit Prüfzentren rund um den Globus eingebunden. So kann das junge Team in Aachen für die Branche schon zum Start die gesamte Wertschöpfungskette rund um Traktionsbatterien von Fahrzeugen abdecken: von Unterstützung bei der Entwicklung über umfassende Tests bis zur Typprüfung.