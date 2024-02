Prozess in Aachen Tote Frau nach sieben Jahren gefunden – Mann wegen Mordes vor Gericht

Dass der 42-Jährige trotz erheblicher Geldprobleme zusätzlich eine zweite Wohnung nahm, hatte die Ermittler stutzig gemacht. Bei einer Durchsuchung an der neuen Adresse wurde die Leiche der vermissten Frau entdeckt. Auch an der alten Wohnadresse schlugen die Leichenhunde erstmals an.