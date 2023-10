Prozess in Aachen Teure Autos als Beute – fünf Männer wegen Bandendiebstahls vor Gericht

Ein in Köln gestohlenes Wohnmobil im Wert von 50.000 Euro ist, wie auch andere Fahrzeuge, verschwunden. Nach einem Einbruch in Jülich im Oktober 2022 fuhren die Täter mit dem geklauten Wagen in eine Radarfalle und wurden geblitzt. In dem Prozess spielen auch die Protokolle der Handyüberwachung eine Rolle. Rund 240 Zeugen sollen aussagen. Letzter geplanter Verhandlungstag ist der 25. April 2024.