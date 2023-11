Tat in Aachen Taxifahrer ausgeraubt und schwer verletzt - drei Männer gesucht

Nach einer Taxifahrt haben drei Unbekannte in Aachen den Fahrer ausgeraubt und dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag fuhr der 68-Jährige die drei jungen Männer wunschgemäß vom Stadtteil Lichtenbusch zu einem Freizeitgelände in Walheim. Dort angekommen hätten ihn die Täter angegriffen und dabei gewürgt und geschlagen. Anschließend seien sie mit Bargeld und persönlichen Gegenständen des Opfers geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die die drei jungen Männer vor oder nach dem Vorfall am Mittwochabend gesehen haben könnten.