Auf zwei Männer eingestochen : Tatverdächtiger nach Messerattacke in Aachen in U-Haft

Tatverdächtiger nach Messerattacke in Aachen in U-Haft

Ein Mann ist nach einer Messerattacke in Aachen in U-Haft gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Aachen Vor gut einer Woche hatte in Aachen ein Mann auf zwei andere Männer eingestochen. Der Tatverdächtige wurde nun festgenommen. Er sitzt in U-Haft.

Vor gut einer Woche hatte in Aachen ein Mann auf zwei andere Männer eingestochen - jetzt wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Gegen den Beschuldigten sei Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 36-Jährige ist in Untersuchungshaft.