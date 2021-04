Übler Geruch und zischende Geräusche : Stinkendes Paket löst Feuerwehreinsatz bei Aachen aus

Die Feuerwehr in Aachen hatte es mit einem ungewöhnlichen Einsatz zu tun. Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Aachener Feuerwehr hat unter Atemschutz ein übelriechendes und zischendes Paket aus einer Postfiliale in Aachen geborgen und es im Freien geöffnet. Der Inhalt: offenbar eine bereits gammelige exotische Spezialität.

Ein übel stinkendes Paket in einer Postfiliale hat am Dienstag einen Einsatz der Feuerwehr in Aachen ausgelöst. Da von der Sendung nicht nur ekelhafter Gestank, sondern auch zischende Geräusche ausgingen, erkundete zunächst ein Feuerwehr-Trupp unter Atemschutz mit Messgeräten das Lager, berichtete die Feuerwehr. Dann kamen alle Sendungen ins Freie.