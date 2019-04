Fußballer auf Autobahn beschossen : Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen im Fall Deniz Naki ein

Aachen Die Aachener Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen im Fall Deniz Naki eingestellt. Auf das Auto des deutsch-türkischen Fußballers war im Januar 2018 geschossen worden.

Ein Täter sei nicht ermittelt worden, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Montag. Die Waffe habe über die sichergestellten Projektile nicht identifiziert werden können. „Es gab keine Hinweise für eine politisch motivierte Tat. Das Motiv der Tat ist nach Abschluss der Ermittlungen weiterhin unbekannt. Es ist nicht aufzuklären derzeit“, sagte Schlenkermann-Pitts.

In der Nacht zum 8. Januar 2018 war der kurdischstämmige Fußballer auf der A4 bei Düren in Fahrtrichtung Köln beschossen worden. Das Auto wurde an zwei Stellen getroffen. Naki, früher deutscher U21-Nationalspieler, Profi beim FC St. Pauli und beim SC Paderborn, hatte sich als Opfer einer politisch motivierten Tat gesehen und von Todesangst berichtet. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen versuchter Tötung gegen Unbekannt ermittelt.