Nach schweren Vorwürfen : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Aachener Weihbischof Bündgens

Aachen/Köln Der 63-Jährige soll von einer womöglich nicht mehr geschäftsfähigen Person eine hohe Geldsumme angenommen haben. Johannes Bündgens lässt mittlerweile seine Ämter ruhen.

Das teilte der Aachener Generalvikar Andreas Frick am Donnerstag vor Journalisten mit. Die Staatsanwaltschaft Köln werfe dem Geistlichen vor, eine sechsstellige Geldsumme von einer Person angenommen zu haben, die zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Zahlung möglicherweise nicht mehr geschäftsfähig gewesen sei. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat den Fall übernommen.

Aachens Bischof Helmut Dieser sei "schockiert" über den Vorwurf und dränge auf vollständige Aufklärung, so Frick. Bündgens, der sich auf einer Auslandsreise befinde, lasse seine Ämter als Weihbischof, Bischofsvikar und Domkapitular ruhen. Der Weihbischof habe ihn am Dienstagabend über die Ermittlungen gegen seine Person informiert, so Frick.