Achtjährige stirbt bei Simmerath : Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts nach Autorennen

Ein Auto fährt an einer Gedenkstelle am Straßenrand vorbei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Federico Gambarini

Aachen/Simmerath Zwei 19 Jahre alte Männer sollen Anfang August in der Voreifel bei Simmerath einen Unfall verursacht haben, bei dem in einem Auto ein acht Jahre altes Mädchen tödlich verletzt wurde.

Im Fall eines mutmaßlichen Autorennens mit einem unbeteiligten getöteten Mädchen will die Staatsanwaltschaft Aachen zügig ermitteln. Unter anderem sollten Gutachten zum Unfallhergang eingeholt werden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag. Wegen Mordverdachts wurden gegen zwei 19 Jahre alte Männer Haftbefehle erlassen. Sie sollen Anfang August in der Voreifel bei Simmerath den Unfall verursacht haben, bei dem in einem Auto ein acht Jahre altes Mädchen tödlich und zwei weitere Insassen schwer verletzt wurden.