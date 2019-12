Urteil in Aachen : Vater lässt Säugling sterben - sieben Jahre Haft

Urteil in Aachen

Aachen Der sechs Monate alte Junge erlitt einen Schädelbruch - laut Gericht wahrscheinlich durch einen Sturz. Der Vater holte keinen Arzt, stellen die Richter fest und fällen ein Urteil.

Ein Vater ist nach einem tödlichen Schädelbruch seines Säuglings zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sprachen den 37-Jährigen am Montag der fahrlässigen Tötung in Tateinheit mit versuchtem Mord durch Unterlassen schuldig. Es sei naheliegend, dass das sechs Monate alte Kind die Schädelverletzung durch einen Sturz erlitten habe als der Vater mit dem Kind allein war, stellten die Richter am Aachener Landgericht fest.