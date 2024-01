Feuer in Aachen Seniorin stirbt nach Hausbrand

Eine 81-Jährige ist nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Aachen gestorben. Rettungskräfte konnten die Frau in der Nacht auf Samstag nur noch tot bergen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aachen. Ihr 79-jähriger Ehemann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst unklar.