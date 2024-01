An Bushaltestelle Rollstuhlfahrer ausgeraubt und erheblich verletzt

Ein Rollstuhlfahrer wurde in Aachen an einer Bushaltestelle Opfer eines Raubüberfalls. Mehrere Täter griffen den Mann an. Dabei wurde dieser erheblich verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag (4. Januar) mit. Die Ermittlungsbeamten grenzen die Tat anhand der aktuellen Erkenntnisse zwischen Dienstagabend (2. Januar) und Mittwochmorgen (3. Januar) ein.