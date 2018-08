Aachen: Rettungsassisent beim Desinfizieren verletzt

Kripo ermittelt in Aachen

Aachen Ein Rettungsassistent hat sich am Sonntagabend die Hände desinfiziert und dabei schwere Verätzungen davongetragen. Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 30-jährige Stolberger hatte sich nach Angaben der Polizei während seiner Schicht in der Rettungswache des Malteser Hilfsdienstes die Hände desinfizieren wollen. Dabei erlitt er so schwere Verätzungen, dass er in ein Krankenhaus musste.