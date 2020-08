Prozess in Aachen : Vorwurf des versuchten Mordes nach Steinwurf auf Autos

Prozess in Aachen

Ein Richter im Gerichtssaal das Strafgesetzbuch (StGB) in der Hand. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Ein Autofahrer soll mehrfach Steine auf entgegenkommende Fahrzeuge geworfen haben. Deshalb ist er nun wegen versuchten Mordes angeklagt. Er soll aus Protest gegen den Braunkohletagebau gehandelt haben.

Wegen versuchten Mordes in elf Fällen muss sich ein Mann von Mittwoch (10.30 Uhr) an vor dem Aachener Landgericht verantworten. Der 54-Jährige soll aus seinem Auto gezielt Steine auf andere Fahrzeuge geworfen und diese teils erheblich beschädigt haben. Verletzt wurde nach Angaben eines Gerichtssprechers niemand. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten außerdem vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor.