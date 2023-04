Prozess in Aachen Schmuggel-Vorwurf gegen Ex-TV-Darsteller – Anklage fordert 14 Jahre Haft

Der Prozess gegen den einstigen Darsteller in der Fernsehsendung „Goodbye Deutschland“, Jürgen Albers, geht am Montag, 24. April, weiter. Der an Diabetes leidende, herzkranke Angeklagte wurde auch am Donnerstag im Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Er trug einen dunklen Anzug, weißes Hemd und weiße Sportschuhe. Er blieb an der Anklagebank im Rollstuhl sitzen. Von Beginn an war die schlechte Gesundheit des Mannes ein Thema im Prozess und ein Grund für verkürzte Verhandlungstage.