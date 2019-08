Bedrückender Moment in Aachen : Prozess um mutmaßlich getötetes Baby – Gericht hört sich Aufnahmen an

Aachen In einem über Lautsprecher eingespielten Notruf war am Mittwoch über Minuten zu hören, wie die Rettungsleitstelle den angeklagten Vater zur Reanimation seines sechs Monate alten Kindes anleitete.

Sein Junge atme kaum noch, war der Vater am Mittwoch in dem aufgezeichneten Notruf zu hören: „Ich weiß nicht, was ich machen soll.“ Das Baby sei ganz kalt. Der Mann in der Leitstelle sagte, dass ein Rettungswagen unterwegs sei. Er leitete den Vater unaufgeregt wirkend Schritt für Schritt zur Reanimation an: Er sagte, wie der Vater den Jungen richtig hinlegt, dass er ihm in den Mund pusten - und prüfen soll, ob sich der Brustkorb hebt.