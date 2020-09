Zahlreiche Straftaten : Geringere Strafe im Revisionsverfahren gegen „Brummi-Andi“ gefordert

Der unter anderem wegen der Zwangsprostitution von Frauen und Fahren ohne Fahrerlaubnis in 42 Fällen Angeklagte (l.) sitzt im Landgericht Aachen neben seinem Anwalt (Archivfoto). Foto: dpa/Ralf Roeger

Aachen Der Prozess gegen einen Serienstraftäter musste in Teilen neu verhandelt werden. Die Anklage hat vor dem Landgericht Aachen eine geringere Strafe beantragt. Zum Schluss kam der Angeklagte ins Reden.

Das einstige „Crash-Kid“ hat im Alter von 35 Jahren schütteres Haar, Geheimratsecken und ein Tattoo auf dem Arm: Vor dem Landgericht Aachen ist am Dienstag die Wiederauflage eines Prozesses gegen den als „Brummi-Andi“ bekannt gewordenen Serienstraftäter in die Zielgerade eingebogen. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Verringerung der Strafe auf drei Jahre und neun Monate. Im ersten Prozess war er 2019 zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil sollte am Dienstag nicht mehr gesprochen werden.