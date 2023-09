Vom Ergebnis her „sinnfrei“ gewesen Polizeichef aus Aachen sauer auf Politik – Druck vor Einsatz im Hambacher Forst

Außerdem hätte man damals gerne den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts abgewartet „und auf einer absolut unzweifelhaften Rechtsgrundlage agiert“, sagte Weinspach. Das OVG verfügte wenige Wochen nach der Räumung von Baumhäusern in dem Wald - einem der einen größten Polizeieinsätze in NRW überhaupt - einen vorläufigen Rodungsstopp. Kurz darauf kehrten Aktivisten wieder zurück in den Hambacher Forst. Die Politik entschied im Kohle-Kompromiss schließlich den Erhalt des Waldes.