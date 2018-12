Polizei Aachen veröffentlicht Liste : Das sind die am häufigsten gestohlenen Weihnachtsgeschenke

Die Polizei geht davon aus, dass einiges Diebesgut zu Weihnachten verschenkt wird. (Symbolbild) Foto: dpa, kjh kde

Aachen Alle Jahre wieder veröffentlicht die Aachener Polizei eine Statistik der Gegenstände, die in den Tagen vor Heiligabend in der Region gestohlen wurden. Die Polizei geht davon aus, dass so manches Diebesgut als Geschenk unterm Baum landet.

Die Hitliste stammt aus einer Auswertung aller Ladendiebstähle in der Region Aachen vom 1. bis zum 21. Dezember dieses Jahres.

Platz 1

Der absolute Renner auf der Klauliste ist Parfum - vor allem Premiummarken. „Es steht zu befürchten, dass die Städteregion Weihnachten unter einer Duftwolke liegt, die ihresgleichen sucht“, heißt es in einer Meldung der Polizei. Vor allem weibliche Täterinnen hätten es auf teure Düfte abgesehen. In einem Aachener Kaufhaus wurde eine Frau mit gestohlenem Parfum im Wert von 550 Euro erwischt.

Platz 2

Whisky, Wodka, Wein - Spirituosen lagen 2017 noch auf dem ersten Platz, sind nun als beliebte Diebesware abgerutscht auf den zweiten Platz. „Auch Kaffee wird gestohlen, trotz stabiler Preise“, heißt es.



Platz 3

Klamotten werden zu Weihnachten nicht nur in großen Mengen gekauft, sondern auch gestohlen.

Platz 4

Kopfhörer, MP3-Player, Smartphones - früher laut Polizei extrem beliebt bei Dieben - haben es mit anderen Elektroartikeln nur noch auf Platz 4 geschafft.

In Monschau wollte ein Mann in einem Supermarkt drei Fünf-Liter-Kanister Frostschutz mitgehen lassen. Ein Exot unter den Aachener Dieben, wie die Polizei mitteilt.

(hsr)