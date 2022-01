In Bein und Oberkörper geschossen : Polizei stoppt mit Messer Bewaffneten in Aachen

Aachen Weil er das Messer nicht weglegen wollte und auf die Polizei zuging, feuerten die Beamten Schüsse ab. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Aachen haben Polizisten am Mittwoch einen mit einem Messer bewaffneten Mann mit Schüssen gestoppt. Der Mann war nach Angaben einer Sprecherin mit dem Messer auf die Beamten zugegangen. Er soll zuvor in einem Wohnhaus randaliert haben. Laut Mitteilung hatte der 22-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung das Messer nicht weggelegt. Daraufhin schossen die Beamten. Getroffen wurde der Mann im Oberkörper und Bein. Er kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht.