Großeinsatz in Aachen Polizei findet Sprengstoff in Wohnung - Schäden durch Sprengung

Bei der kontrollierten Sprengung des Sprengstoffes am späten Freitagabend in einer provisorischen Grube vor dem Gebäude zersplitterten durch die Wucht der Detonation die Fensterscheiben eines Hauses. In den Hausflur eines Nachbargebäudes flogen Steine. Die Bewohner der beschädigten Häuser konnten am späten Abend zunächst nicht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.