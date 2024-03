Straßensperrungen in Aachen Polizei bestätigt „mögliche Bedrohungssituation“ in Krankenhaus

Die Kölner Polizei hatte am frühen Abend die Informationshoheit übernommen. Zuvor hatte eine Polizeisprecherin in Aachen bereits eine „verdächtige Person“ in dem Krankenhaus bestätigt. Einsatzkräfte seien in großer Zahl vor Ort, sagte sie. „Es kommt zu Straßensperrungen und Einschränkungen des Bahnverkehrs. Meiden Sie den Bereich weitläufig“, warnte die Polizei via X.