Einsatz in Aachen Neun Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aachen sind neun Menschen verletzt worden. Alle erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr Aachen am Donnerstagmorgen mitteilte. Das Feuer war am Mittwochabend im Dachstuhl des vierstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar, ebenso die Höhe des Schadens.