Mordvorwurf in Aachen : Betrunkener Autofahrer rammt Radfahrer und flüchtet

Mordvorwurf in Aachen

Aachen Der Radfahrer kreuzte die Straße aus einem Feldweg heraus und wurde von einem betrunken Autofahrer ohne Führerschein erfasst. Der kümmerte sich nicht um den Verletzten, sondern flüchtete mit Hilfe eines Bekannten.

Nach dem Unfalltod eines 19 Jahre alten Radfahrers sind zwei mutmaßlich verantwortliche Männer ermittelt worden. Ein 34-Jähriger sitzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aachen am Dienstag wegen versuchten Mordes durch Unterlassen in Untersuchungshaft, weil er unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis den Radfahrer mit seinem Auto erfasst haben soll. Ein 42 Jahre alter Bekannter, der dem Unfallfahrer bei der Flucht geholfen haben soll, sollte am Dienstag wegen Beihilfe zum versuchten Mord durch Unterlassen dem Haftrichter vorgeführt werden.