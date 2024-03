In Krankenzimmer verschanzt Nach Großeinsatz in Aachener Klinik – Verdächtige in Psychiatrie

Nach dem Großeinsatz in einem Aachener Krankenhaus ist die tatverdächtige 65-Jährige in einer Psychiatrie untergebracht worden. Einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft sei stattgegeben worden, sagte eine Sprecherin am Donnerstag (7. März 2024). Es gebe Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Die Verdächtige soll am Montag (4. März 2024) einen Brand im Luisenhospital gelegt haben. Gegen die Deutsche wird auch wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.