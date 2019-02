Video aus Aachen: Müllmänner rodeln in der Mittagspause und werden zum Internethit

Müllmänner rodeln in der Mittagspause und werden zum Internethit

Aachen Vier Müllmänner haben in Aachen für einen Internethit gesorgt. Sie nutzten ihre Mittagspause, um in einem Park im Schnee zu rodeln. Passanten waren begeistert von der Aktion.

Mustafa Ahmad hat schon viel gesehen. Er betreibt das „Café M“ im Aachener Stadtteil Burtscheid. Was er am vergangenen Mittwoch vor seinem Laden sah, war allerdings eine Überraschung: Vier Müllmänner gehen in ihrer neon-orangefarbenen Bekleidung einen eingeschneiten Hügel im gegenüberliegenden Park hoch und rodeln nacheinander auf Müllsäcken hinunter.