Prozess in Aachen: „Brummi-Andi“ muss wieder ins Gefängnis

Aachen Bundesweit bekannt geworden ist Andreas B. als „Brummi-Andi“. Der 33-jährige Serienstraftäter aus Monheim hat seine kriminelle Karriere schon als Kind begonnen und saß viele Jahre in Haft. Nach einem Urteil des Aachener Landgerichts muss er nun erneut ins Gefängnis.

Ein psychiatrischer Gutachter hatte zwar keine Voraussetzung für diese harte Maßnahme gesehen, B. sei kein „bedrohlich aktiver Hangtäter mit schwerer Delinquenz“. Das sah die Staatsanwältin aber anders: „Es fehlt das letzte Quäntchen für eine Sicherungsverwahrung. Aber der Angeklagte geht Schritt für Schritt in diese Richtung.“ Gegen eine Sicherungsverwahrung, die einen „verfestigten Hang eines Angeklagten zur Begehung schwerster Straftaten“ voraussetzt, spricht aber laut Kammer auch das Alter des Angeklagten. „Man kann diesen verfestigten Hang nicht sicher feststellen. Dafür ist er vielleicht einfach zu jung“, wie der Vorsitzende sagte. Wenn auch Andreas B.s Persönlichkeit die zweite Besonderheit im Prozess sei, denn „dass jemand in seinem Alter eine solche Latte an Vorstrafen und so viele Jahre in Haft verbracht hat, ist sehr selten“. Die Sicherungsverwahrung sei unausweichlich, wenn B. nach der Haft so weitermache. Es scheint also seine letzte Chance zu sein.