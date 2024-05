Missbrauchsklagen gegen die katholische Kirche Gericht schlägt Bistum und Klägern gütliche Einigung vor

Das Landgericht Aachen hat in drei Zivilprozessen wegen sexueller Gewalt durch katholische Geistliche jeweils eine gütliche Einigung durch Zahlung einer Vergleichssumme angeregt. Das Gericht schlug am Dienstag in drei aufeinander folgenden Verhandlungen vor, dass das beklagte Bistum Aachen in den einzelnen Fällen 110.000 Euro, 100.000 Euro sowie in einem weiteren Fall zwischen 20.000 und 25.000 Euro zahle. Die drei Missbrauchs-Opfer hatten das Bistum Aachen auf Zahlung von teils mehreren Hunderttausend Euro verklagt. Sie haben in unterschiedlicher Höhe bereits Gelder der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen der Deutschen Bischofskonferenz erhalten.