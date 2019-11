Prozess in Aachen : Opfer an Transporter mitgeschleift - mehr als vier Jahre Haft für Angeklagte

Opfer an Transporter mitgeschleift - mehr als vier Jahre Haft für Angeklagte

Prozess in Aachen

Aachen Nach einer brutalen Attacke auf einen Mann hat das Landgericht Aachen zwei 36 und 37 Jahre alte Männer am Donnerstag zu je vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Sie hatten nach Feststellung der Richter einen 40-Jährigen geschlagen, an einem Transporter ein „kurzes Stück“ mitgeschleift und ihn lebensgefährlich verletzt zurückgelassen. Die Richter sprachen die Angeklagten der gefährlichen Körperverletzung, des Raubes und der versuchten Nötigung schuldig.

Hintergrund der Tat an der entlegenen Eifeler Urfttalsperre war vermutlich ein kriminelles Geschäft, am ehesten ein Drogengeschäft, wie Gerichtssprecher Thoams Birtel am Donnerstag mitteilte. Möglicherweise sei die versprochene Übergabe von Geld oder Drogen geplatzt. Deshalb hätten die Angeklagten dem Opfer durch Schläge sieben Rippen gebrochen, wovon eine die Lunge durchstach.