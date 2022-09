Femizid in Aachen : Mann schießt auf 27-Jährige und tötet sich dann selbst

Aachen Ein Mann hat in Aachen auf offener Straße zunächst auf eine Frau und dann auf sich selbst geschossen - er kam dabei ums Leben. Die Frau ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Ein Mann, der in Aachen auf eine Frau und sich selbst geschossen hat, ist an seinen Verletzungen gestorben. Die 25-jährige Frau sei inzwischen außer Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag. Den Ermittlungen zufolge hatte der 35-Jährige am späten Mittwochabend auf einer Straße auf die Frau geschossen und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft handelte es sich um eine Beziehungstat. Da der Schütze tot ist, werden die Ermittlungen nun eingestellt.