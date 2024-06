Aachen Mann nach Autounfall in Lebensgefahr

Ein Autofahrer ist in Aachen bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto in der Nacht zum Mittwoch lebensgefährlich verletzt worden. Beim Abbiegen hatte der 36-Jährige nach ersten Erkenntnissen das Auto einer Frau übersehen, die eigentlich Vorfahrt hatte, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.