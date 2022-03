„Sichtlich nervös“ : Mann in Aachen mit mehreren Waffen und Drogen im Rucksack erwischt

Aachen Die Polizei hat in dem Rucksack eines Mannes mehrere Waffen und Amphetamine gefunden. Der 34-Jährige sei in der Nacht zu Dienstag in Roetgen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Er sei „sichtlich nervös“ gewesen und habe seinen Rucksack noch verdecken wollen.

Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten ein „kleines Waffenarsenal“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Mann habe drei geladene Druckluftpistolen, zwei Messer sowie mehrere gefüllte Magazine dabei gehabt. Zudem beschlagnahmten die Polizisten zwei Tütchen mit über fünf Gramm Amphetamin.

Der 34-Jährige wurde aufgrund der Waffendelikte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht.

(ldi/dpa)