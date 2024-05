Festnahme in Aachen Mann geht auf Autobahn spazieren und wird verhaftet

Ein zu einer Haftstrafe verurteilter Mann ist bei einem Spaziergang auf dem Standstreifen der Autobahn 4 in Aachen festgenommen worden. Der Mann gab an, gerade auf dem Weg zu seinem Lastwagen auf einem Rastplatz zu sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40 Jahre alte Mann wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln zu einer Haftstrafe verurteilt worden sei.