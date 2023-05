Tat in Aachen Mann durch Stich verletzt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach dem Messerstich gegen einen Mann am vergangenen Freitag in Aachen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 42-Jährige sei in Untersuchungshaft gekommen, ihm werde versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit.