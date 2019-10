Prozess in Aachen : Angeklagte sollen Mann an Auto gebunden und mit Vollgas mitgeschleift haben

Aachen Ein Mann wird zusammengeschlagen und an einen Transporter gebunden. Dann sollen zwei Männer ihn mitgeschleift und dadurch fast getötet haben. Sie stehen wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Zwei Angeklagte sollen einen Mann mit einem Seil an einen Kleintransporter gebunden und den Mann an einer Eifeler Talsperre mit Vollgas über insgesamt 1000 Meter mitgeschleift haben. Die Staatsanwaltschaft warf den 36 und 37 Jahre alten Deutschen am Dienstag beim Prozessauftakt am Aachener Landgericht versuchten Mord durch Unterlassen vor. Laut Anklage sollen die Männer nach der Tat im April den lebensgefährlich verletzten Mann ohne Telefon in der einsamen Gegend an der Urfttalsperre zurückgelassen haben.