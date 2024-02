Ecstasy in Paketen nach Vietnam geschickt Prozess in Aachen – lange Haftstrafen für Drogenhändler

Geordert wurden die Drogen in den Niederlanden, wobei eine „Kiste“ 1000 Tabletten Ecstasy entsprach. In einem Fall waren Mitglieder der Gruppe von einem durch die Polizei beobachteten Treffen in den Niederlanden mit Vogelfutter und Blumentöpfen zurückgekehrt. Bei einer Kontrolle an der Autobahn in Deutschland wurden in den Töpfen 29 Kilogramm Ecstasy entdeckt.