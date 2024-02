Auch zwei Autohäuser betroffen Mutmaßliche Klimaaktivisten lassen in Aachen Luft aus Reifen von über 240 Autos

Mutmaßliche Klimaaktivisten haben in Aachen Luft aus Reifen von mehr als 240 Autos abgelassen. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilte, bekannte sich eine Aktivistengruppe namens Tyre Extinguishers mit einem Bekennerschreiben zu den Taten. Wegen der offenbar politischen Motivation habe der Staatsschutz die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.