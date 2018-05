Aachen: Karlspreis für Emmanuel Macron - was sagt Angela Merkel?

Aachen Für seine Vision von einem neuen Europa erhält Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Karlspreis. Aachen erwartet von Kanzlerin Angela Merkel mehr als eine Laudatio.

Die Begründung der Auszeichnung könnte kaum euphorischer ausfallen - und die Erwartungen der Gastgeber in Aachen kaum größer. Nur ein Jahr nach seiner Wahl erhält der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag den Karlspreis für Verdienste um die Einheit Europas, als "mutiger Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traums". "Wir gehen davon aus, dass diese Karlspreisverleihung große Wellen in ganz Europa schlagen wird", sagt der Sprecher des Karlspreisdirektoriums, Jürgen Linden.

Bis Juni wollen die beiden Länder gemeinsame Vorschläge präsentieren, so haben sie es immer wieder bekräftigt. In CDU und CSU gibt es erheblichen Widerstand gegen die finanzpolitischen Teile der französischen Initiative. Karlspreis-Sprecher Linden sagt: "Der Karlspreis ist die Möglichkeit für die deutsche Bundesregierung, eine konkretisiertere Antwort auf die Macron-Rede zur Erneuerung des europäischen Projektes zu geben."

"Es wird keinen Redewettstreit über die Zukunft Europas geben"

Frankreichs Präsident hatte Europa in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs gestellt. Eine durchaus gewagte Strategie in Frankreich, das mindestens seit seinem "Non" bei der Volksabstimmung über die Europäische Verfassung im Jahr 2005 ein schwieriges Verhältnis zur EU hat. Auf seiner ersten Großkundgebung als Kandidat rief Macron seinen Anhängern zu: "Wir, meine Freunde, wir lieben Europa! Wir wollen Europa!" Am Abend seines Wahlsiegs schritt er zum Klang der Europahymne durch den Innenhof des Pariser Louvre.